ABD'den İran'la ilgili yeni yaptırım

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı gemilere yaptırım uyguladığını duyurdu.
Geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.
Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.
Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.
Trump yönetimi, İran'a yönelik "azami baskı" politikası kapsamında bu çabalarını yoğunlaştırıyor.
