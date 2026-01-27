İran'ın Berlin Büyükelçisi'nden Alman medyasına mektup

İran'ın Berlin Büyükelçisi Mecid Nili’nin Alman siyasi ve medya çevreleri için yazdığı mektupta, İran’ın hem ekonomik terörizm hem de doğrudan terör eylemleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Büyükelçi Nili'nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“28 Aralık 2025’te, zalimane ve yasa dışı yaptırımlar da dâhil olmak üzere ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan barışçıl protestolar, 8–10 Ocak 2026 tarihleri arasında eli silahlı isyancılar ve terör unsurları tarafından şiddet eylemlerine dönüştü. Sahadaki bulgular ve bazı Batılı ve İsrailli savaş yanlısı çevrelerin medya açıklamaları, İsrail rejimi ile ABD’nin bu olaylardaki yıkıcı rolünü ortaya koymaktadır. Aynı aktörler, Haziran 2025’te İran’a yönelik ve hiçbir gerekçesi olmayan 12 günlük saldırıyı da başlatmıştı.

Birçok gözlemciye göre 8–10 Ocak tarihlerindeki olaylar, ‘12 günlük savaşın 13. Günü’ olarak değerlendirilebilir.”