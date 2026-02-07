İran Milli Futsal Takımı Asya şampiyonu oldu

2026 Asya Futsal Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Erkek Futsal Takımı finalde Endonezya takımı ile karşı karşıya geldi.

Jakarta'daki Endonezya Arena Stadyumu'nda oynanan maçta İran penaltılarda Endonezya'yı 10-9 yenerek şampiyon oldu.

İran Milli Erkek Futsal Takımı yarı finalinde 4-2 Irak'ı yenerek finale yükselmeyi başarmıştı.

Futsal Dünya Kupası, FIFA tarafından dört yılda bir düzenlenen futsal (salon futbolu) organizasyonu.

İlk kez 1989'da düzenlenen Futsal Dünya Şampiyonaları, her dört yılda bir FIFA Dünya Kupası'yla aynı yıla denk düşmeyecek şekilde düzenlenir.