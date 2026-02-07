BAE, İran-ABD görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

Arap medyasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan ABD-İran görüşmelerini memnuniyetle karşıladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, diyalog için elverişli bir ortam yaratan Umman Sultanlığı'nın çabaları takdir edildi.

Açıklamada, "Bu olumlu adım, diyalog yollarını ve gerginliği azaltma çabalarını desteklemeye yönelik devam eden girişimleri yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

BAE, yürütülen görüşmelerin gerilimin azaltılmasına katkıda bulunacak ve bölgede güvenlik ve istikrarın temellerini güçlendirecek olumlu sonuçlar doğuracağını ve böylece bölgesel ve uluslararası barışı destekleyeceğini umduğunu ifade etti.

