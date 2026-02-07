11 PJAK üyesi terörist yakalandı

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Necef Karargahı Komutanı General Muhsin Kerimi bugün yaptığı açıklamada, Kirmanşah eyaletinde düzenlenen operasyonda 11 PJAK üyesi teröristin yakalandığını duyurdu.
Fars Haber Ajansı'na konuşan General Kerimi, operasyonun Necef Karargahı ve Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi.
Yakalanan teröristlerin sabotaj eylemleri hazırlığında olduğu kaydedildi.
Terör örgütü PKK’nın İran kanadı olan PJAK 2004 yılında faaliyete başlamıştır.
