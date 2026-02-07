  1. Türkiye
7 Şub 2026 18:06

Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile İstanbul’da bir araya geldi.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile İstanbul’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2’nci Abdullah’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı.

İki liderin gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

News ID 1934253

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler