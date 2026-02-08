Pezeşkiyan’dan İran Milli Futsal Takımı’na şampiyonluk tebriği

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan mesajında, İran Milli Futsal Takımı’nın Asya Kupası’ndaki şampiyonluğunu, ülke evlatlarının azim, dayanışma ve liyakatinin açık bir göstergesi ve İran halkı için bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, bu başarının; sporcuların çabaları, antrenörlerin stratejileri ve takımın tüm görevlilerinin gayretleri sayesinde elde edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemiz Milli Futsal Takımı’nın Asya Kupası’nın 19. organizasyonunda kazandığı gurur verici şampiyonluk ve bu turnuvadaki 14. zaferi, bu toprakların evlatlarının azim, birlik ve yetkinliğinin açık bir göstergesi olup, İran halkının onur kaynağı olmuştur.

Sporcuların çabaları, antrenörlerin stratejileri, teknik kadronun desteği ve bu başarılı takımın tüm mensuplarının gayretleriyle elde edilen bu tatlı başarıyı, başta İran halkı olmak üzere, ülkenin yetenekli ve geleceğin teminatı olan gençlerine içtenlikle tebrik ediyorum. Yüce Allah’tan, ülkemizin şampiyon sporcularına sağlık, onur ve uluslararası arenalarda artan başarılar diliyorum.”

2026 Asya Futsal Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Erkek Futsal Takımı finalde Endonezya takımı ile karşı karşıya geldi.

Jakarta'daki Endonezya Arena Stadyumu'nda oynanan maçta İran penaltılarda Endonezya'yı 10-9 yenerek şampiyon oldu.