İran’a saldırının bedeli ağır olur

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Hava Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tümgeneral Musevi’nin kaleme aldığı mesajda, “Ülke düşmanları, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir maceracı girişimde bulunmanın ve savaş dayatma girişiminin yalnızca kesin ve stratejik bir yenilgiyle sonuçlanmayacağını, aynı zamanda savaşın ve krizin kapsamını bölgeye yayacağını ve planlayıcılarına ve destekçilerine ağır ve telafisi mümkün olmayan bedeller ödeteceğini çok iyi biliyorlar” ifadesi kullanıldı.

İran’ın asla savaş başlatan taraf olmayacağı vurgulanan mesajda, “Ancak İran’ın ulusal güvenliğini, çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğiz” denildi.

Tümgeneral Musevi, İran Ordusu Hava Kuvvetleri Günü’nü de tebrik etti.

