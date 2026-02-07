Erdoğan ve Ürdün Kralı İran'ı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı ile Erdoğan görüşmede diyaloğun önemini vurguladı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Kral II. Abdullah'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'la ilgili krizin çözümü ve gerilimlerin azaltılması için diyaloğun önemi vurgulandı.