İran, her türlü olası tehdide karşı koyma kapasitesine sahiptir

El Cezire Mubasher kanalının “El-Mesâiyye” programına konuşan İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Emani, Tahran’ın ABD’den gelebilecek her türlü olası saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, İran’ın Washington’la yapılacak müzakerelere katılımının korkudan kaynaklanmadığını, aksine iki tarafın nükleer krizi belirli bir diyalog çerçevesinde yönetme isteğinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Emani, İran’ın ABD’ye karşı koyma gücüne ilişkin olarak, 12 günlük savaşta İran’ın deneyiminin başarılı olduğunu ifade etti ve ABD’nin olası bir saldırısının bölgesel bir savaşa yol açabileceğini, İran’ın ise düşmanlarına onları geri adım atmaya zorlayacak acı verici darbeler indirebilme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

İran ile ABD arasındaki önceki müzakere süreçlerine de değinen Emani, geçmiş görüşme turlarında Washington ve Tel Aviv’in müzakereler sürerken saldırılar gerçekleştirdiğini, bunun da Tahran’ın müzakereleri yönetme konusunda deneyim ve farkındalığını artırdığını söyledi.

İran’ın Lübnan Büyükelçisi, karşılıklı saygı ilkesine uyulduğu takdirde İran’ın müzakere masasından kaçmayacağını belirtti.

Yaklaşan görüşmelere işaret eden Emani, bu görüşmelerin İran’ın nükleer programı üzerine odaklanacağını, balistik füzeler ya da bölgesel nüfuz gibi konuların müzakere çerçevesinin dışında olduğunu ifade etti.

“İran’ın savaş korkusuyla müzakereye girdiği” yönündeki iddiaları reddeden Emani, bazı çevrelerin bu yöndeki değerlendirmelerinin doğru olmadığını, Tahran’ın her türlü olası saldırıya yanıt vermeye hazır olduğunu ve geçmiş deneyimlerin İran’ın ABD veya İsrail’den gelebilecek her türlü tehdide karşı durma kapasitesine sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.

İran İslam Devrimi Lideri’ne yönelik tehditler ya da İran’ı devirmeye yönelik girişimler hakkında da konuşan Emani, İran’ın bu tehditlerden korkmadığını belirtti.

Emani, son olarak, “Düşmanın kapasitesini ve kendi sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Bu da her türlü saldırıya karşı durmak için yeterlidir. Müzakere zayıflık göstergesi değildir; ulusal çıkarlarımız doğrultusunda krizi yönetmenin bir yoludur” dedi.