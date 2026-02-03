Rusya’dan İran’a yönelik olası bir saldırı konusunda uyarı

TASS ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir açıklamada, Moskova’nın İran’ın iç siyasi süreçlerine herhangi bir müdahaleyi kınadığını ve ülkeye yönelik yeni askeri saldırı tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İran’ın siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, Batı’nın düşmanca politikalarının sosyal ve ekonomik olumsuz etkilerini etkisiz hale getirmek için toplumla yapıcı diyaloga hazır olduğunu göstermiştir. İran topraklarına yönelik yeni askeri saldırı tehditleri kabul edilemez.”

Bakanlık ayrıca şu noktaya dikkat çekti:

“Dışarıdan kışkırtılan huzursuzlukları İran’a yönelik saldırı için bahane olarak kullanmayı planlayanların, bu tür eylemlerin Ortadoğu’daki durum ve uluslararası güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmaları gerekir. İran’ın dış ortaklarından tarife artırımı yoluyla fidye alınması girişimlerini kesin bir şekilde reddediyoruz.”