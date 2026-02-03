  1. Spor
3 Şub 2026 13:39

İran, Asya Futsal Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

İran, Asya Futsal Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

İran Erkekler Futsal Milli Takımı, 2026 Asya Futsal Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

İran Erkekler Futsal Milli Takımı, Endonezya’da düzenlenen , 2026 Asya Futsal Şampiyonası çeyrek finalinde Özbekistan’ı 7-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final maçı bu hafta Perşembe günü saat 11.30'da oynanacak.

News ID 1934141

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler