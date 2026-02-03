İran, Asya Futsal Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

İran Erkekler Futsal Milli Takımı, Endonezya’da düzenlenen , 2026 Asya Futsal Şampiyonası çeyrek finalinde Özbekistan’ı 7-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yarı final maçı bu hafta Perşembe günü saat 11.30'da oynanacak.
İran Erkekler Futsal Milli Takımı, 2026 Asya Futsal Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
İran Erkekler Futsal Milli Takımı, Endonezya’da düzenlenen , 2026 Asya Futsal Şampiyonası çeyrek finalinde Özbekistan’ı 7-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yarı final maçı bu hafta Perşembe günü saat 11.30'da oynanacak.
yorumunuz