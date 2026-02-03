İran’da yaşanan son terör eylemleri ABD ve İsrail’i bir kez daha yenilgiye uğrattı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Ebrahim Azizi, Pazartesi günü Katar’ın Tahran Büyükelçisi Saad bin Abdullah ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin başında Azizi,İran-Katar tarihî ilişkilerine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Azizi, dış müdahaleleri eleştirerek, ABD ve İsrail’i bölge ülkeleri için ortak tehdit olarak nitelendirdi ve “Bölgedeki yabancı varlıklar, kaynakları talan etmeyi hedefliyor; bu durum hiçbir ülkenin yararına değildir” dedi.

Azizi ayrıca İran-Katar ilişkilerini en yüksek düzeyde tanımladı ve yabancı ülkelerin bu ilişkiler üzerinde olumsuz etkide bulunmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı, İsrail’in İran ve Katar topraklarına yönelik saldırılarını vahşilik örneği olarak nitelendirirken, ABD’nin bu suçlarla mücadeledeki yetersizliğine de dikkat çekti.

Azizi, son dönemde ülkede yaşanan trajik olaylara atıfta bulunarak, vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları, İsrail’in 12 Günlük Savaş’taki rezil yenilgisinin bir parçası olarak değerlendirdi ve “İran’a gönderilen terörist grupların eylemleri, ABD ve İsrail’in bir başka yenilgisini getirdi” dedi.

Azizi, iki ülke arasında parlamenter iş birliğinin artırılmasının, devletler arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti ve bölge ülkeleri arasında iş birliği ve uyumun güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Her türlü saldırı kınandı

Görüşmede Katar Büyükelçisi de, İran İslam Devrimi’nin zafer yıl dönümü dolayısıyla kutlamalarını iletti ve son terör olaylarında çok sayıda İranlı vatandaş ve güvenlik görevlisinin şehit olmasından dolayı taziyelerini sundu.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel ilişkilerin çok iyi olduğunu, Katar’ın İran ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve İran’ın güvenliğinin Katar için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, İran’ın güvenliğine yönelik her türlü müdahaleyi kınadı.

Görüşmenin sonunda, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda, özellikle parlamentolar arası ilişkilerde iş birliğinin geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.