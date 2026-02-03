  1. Dünya
Venezuela'da halk Maduro'ya destek için yürüdü

Venezuela'da, Anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD ordusu tarafından kaçırılmasının üzerinden bir ay geçmesi nedeniyle başkent Karakas'ta kitlesel bir yürüyüş düzenlendi.

Venezuela’da halk, Anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD ordusu tarafından kaçırılmasının üzerinden bir ay geçmesi dolayısıyla sokaklara çıktı.

Birleşik Sosyalist Parti’nin (PSUV) çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, Maduro ve Flores’in derhal serbest bırakılması ve ülkeye iade edilmesi talep edildi.

Başkent Karakas’ta gerçekleşen yürüyüşte, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştirdiği belirtilen kaçırma eylemi sert şekilde protesto edildi. Göstericiler, 32 gündür alıkonulan devlet başkanı ve eşinin özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu.

Son bir ay boyunca ülke genelinde işçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler ve öğretmenler, Maduro ve Flores’in serbest bırakılması talebiyle çok sayıda gösteri düzenlemiştir.

