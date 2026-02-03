Devrim Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları kapsamında nükleer sanayide 20 başarı tanıtılacak

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Devrim’in Zaferi’nin yıldönümü kutlamaları kapsamında nükleer sanayi alanında 20’den fazla başarının kamuoyuna tanıtılacağını açıkladı.

İslami, Şaban ayının ortası ve Devrim’in Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, nükleer teknolojinin halkın hizmetine sunulması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu sürecin, istikrarlı ve kalıcı bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, nükleer teknolojiye dayalı kazanımların düzenli şekilde halka sunulduğunu ifade ederek, Fecr Günleri’nde tanıtılacak projelerin sağlık, tıp, çevre ve sanayi alanlarını kapsadığını ve bilimin sınırlarını zorlayan süreçler içerdiğini söyledi.

Kuantum, lazer ve döteryum alanında yeni adımlar

İslami, kuantum, lazer ve döteryum teknolojilerinin gelecek vadeden alanlar olduğunu belirterek, bu bilim dallarının ülkeyi bilimsel ön cepheye taşıyacağını kaydetti. İranlı bilim insanlarının bu alanları kalıcı hale getirerek önemli atılımlar yapabileceğini dile getirdi.

Cilt kanseri için yerli radyofarmasötik

İslami, cilt kanseri tedavisinde kullanılan bir radyofarmasötiğin ülkede başarıyla üretildiğini belirterek, İran’ın bu alanda dünyada öncü ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Söz konusu ilacın merhem formuna dönüştürüldüğünü ve klinik aşamaların başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Bu ilacın artık ülkenin ilaç portföyüne dahil edildiğini belirten İslami, hastaların tedaviden yararlanabildiğini ve olumlu sonuçlar alındığını vurguladı.

Soğuk plazma ile yara tedavisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İslami, soğuk plazma temelli yara tedavi kliniklerinin de yaygınlaştırıldığını belirterek, şu ana kadar ülkede 12 kliniğin faaliyete geçtiğini, önümüzdeki günlerde yeni merkezlerin açılacağını söyledi.

Plazma tedavisinin, yatak yaraları, diyabetik yaralar ve gazilerde görülen kronik yaraların tedavisinde etkili olduğunu kaydeden İslami, bu yöntemin birçok hastada uzuv kaybını önlediğini ifade etti.

İslami ayrıca, sanayi, madencilik ve çevre alanlarında da çeşitli kazanımların bulunduğunu ve bu projelerin aşamalı olarak tanıtılacağını sözlerine ekledi.