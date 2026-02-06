Önce Tebes Çölün'e gitti sonrasında müzakereler için Maskat'a doğru yola çikti: Peki neden?

Bölgede diplomatik temasların en üst seviyeye ulaştığı bir dönemde, İran Dışişleri Bakanı’nın protokol ve uçuş ekibi tarafından yapılan bir hamle, medya ve siyasi analistlerin dikkatini çekti.

Abbas Erakçi’yi Maskat’a götüren uçağın, uçuş planında kalkış noktası olarak “Tebes Çölü”nü göstermesi, tamamen bilinçli ve sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Bu sembolik tercihin arka planında, ABD Delta Force birliklerinin 1980 yılında Tebes’te uğradığı ağır başarısızlık yer alıyor.

Söz konusu olay, ABD’nin “Kartal Pençesi Operasyonu” olarak bilinen askeri harekâtının çöküşüne doğrudan bir gönderme niteliği taşıyor. Operasyon sırasında Amerikan özel kuvvetleri, Tebes Çölü’nde çıkan kum fırtınası ve helikopterlerde yaşanan teknik arızalar nedeniyle hareketsiz kalmış ve operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İran’da “Tebes Operasyonu” olarak anılan Kartal Pençesi Harekâtı, 5 Mayıs 1980’de, Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nde rehin tutulan Amerikalıları kurtarmak amacıyla ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı Delta Force tarafından düzenlenmişti. Bu operasyon, aynı zamanda Delta Force’un ilk fiilî operasyonu olma özelliğini taşıyordu.

Harekâtın Tebes Çölü’nde yaşanan teknik aksaklıklar ve kum fırtınası nedeniyle başarısızlığa uğraması, İran’da “Tebes Mucizesi” olarak adlandırıldı ve olay, ABD için ciddi bir uluslararası prestij kaybına ve siyasi skandala yol açtı.

Erakçi'nin ABD'nin savaş tehditleri altında Tebes'ten Maska'ta doğru yola çıkması Trump'a meydan okuma anlamını taşımaktadır.