Irak'tan İran-ABD görüşmelerine destek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'u kabul etti.

Es-Sudani, bugün dünyaya bu kritik dönemde Irak'a destek olmalarının önemli olduğunu, diğer ülkelerin de vatandaşlarını geri alarak kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Başbakan, ayrıca Irak'ın Fransa ile savunma kapasitesini geliştirmeye yönelik iş birliğine devam edeceğini belirtti.

Es-Sudani, İran ile ABD arasında yaklaşan görüşmelere dikkat çekerek, bölgedeki ve dünyadaki hassas koşulları göz önünde bulundurarak, Irak'ın bu görüşmelere verdiği desteği ve bu görüşmelerin barışçıl çözümlere ulaşmada önemini vurguladı.