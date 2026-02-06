Erakçi'den müzakereler öncesi net mesaj: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

ABD ile müzakereler için Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmelerin başlamasından önce sosyal medya hesabı X'te yayınladığı mesajda şunları söyledi: İran, geçen yılki olayları unutmadan, dikkatli bir şekilde diplomasi yoluna girmektedir. Biz iyi niyetle etkileşimde bulunacağız, ancak aynı zamanda haklarımızı kararlılıkla savunacağız.

Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti: Yükümlülükler saygı ile yerine getirilmelidir. Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar sadece birer slogan değildir; bunlar, kaçınılmaz bir gereklilik olup, kalıcı bir anlaşmanın temellerindendir.