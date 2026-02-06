  1. Siyaset
Erakçi'den müzakereler öncesi net mesaj: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı, Maskat görüşmelerinin başlamasından önce, İran'ın iyi niyetle ve dikkatli bir şekilde müzakerelere gireceğini, ancak haklarından vazgeçmeyerek, karşılıklı saygı ve eşit çıkarların kalıcı bir anlaşmanın şartı olduğunu vurguladı.

ABD ile müzakereler için Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmelerin başlamasından önce sosyal medya hesabı X'te yayınladığı mesajda şunları söyledi: İran, geçen yılki olayları unutmadan, dikkatli bir şekilde diplomasi yoluna girmektedir. Biz iyi niyetle etkileşimde bulunacağız, ancak aynı zamanda haklarımızı kararlılıkla savunacağız.

Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti: Yükümlülükler saygı ile yerine getirilmelidir. Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar sadece birer slogan değildir; bunlar, kaçınılmaz bir gereklilik olup, kalıcı bir anlaşmanın temellerindendir.

