Çin’den İran nükleer sorununa siyasi çözüm vurgusu

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile görüştü.

İran nükleer sorunu üzerinde fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Liu Bin, Çin’in öteden beri sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu; askeri tehdit, baskı ve yaptırımlara karşı çıktığını vurguladı. Çin’in, İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden faydalanma hakkını desteklediğine işaret eden Liu, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını defalarca teyit etmesini not ettiklerini söyledi. Liu ayrıca, İran nükleer sorununun uygun bir şekilde çözülmesi için Çin’in uluslararası toplumla işbirliğini sürdüreceğini kaydetti.

Garibabadi ise İran nükleer sorunu konusunda Çin’in sergilediği objektif ve tarafsız tutumu takdirle karşıladıklarını belirterek, Beijing ile iletişim ve koordinasyonu sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: CGTN Türkçe