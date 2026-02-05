Bağdat, İran ile ABD Arasındaki Umman Müzakerelerini Destekliyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, perşembe günü Fransız mevkidaşı Jean‑Noël Barrot ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgenin son derece hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, mevcut sorunların şiddet mantığından uzak, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hüseyin, bölgenin savaş ateşinden uzak tutulmasının tüm bölge ülkelerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Irak’ın İran ve ABD temsilcileri arasında yarın Umman’da gerçekleştirilecek müzakereleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca, Irak ile Fransa arasında güvenlik, askerî ve istihbarat alanlarındaki koordinasyonun yanı sıra insan kaçakçılığıyla mücadele konusundaki iş birliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.