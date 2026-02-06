  1. Siyaset
Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün sabah saatlerinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr el‑Busaidi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar, özellikle bölgedeki son diplomatik temaslar ve İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler başta olmak üzere güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, İran ile Umman arasındaki diplomatik istişarelerin sürdürülmesinin ve bölgesel konularda eşgüdümün güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

