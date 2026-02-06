İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ŞİÖ Genel Sekreteri ile 2026 gündemini görüştü

Çin’e ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Pekin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Sekretaryasında, örgütün Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı.

Görüşmede taraflar, örgütün 2026 yılı faaliyetleriyle ilgili güncel konuları ele aldı.

Görüşmelerde ayrıca, gelecek yıl sonbaharda Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gerekli hazırlık süreci de ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Sekretaryanın kapasitesinin etkin şekilde kullanılması, örgüt faaliyetlerindeki rolünün artırılması ve Genel Sekreterin yetkilerinin genişletilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kazım Garibabadi ayrıca, Sekretaryanın iş birliğinin farklı alanları ve örgütün performansının geliştirilmesine yönelik öneriler sunma sürecinin sürdürülmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. ŞİÖ Genel Sekreteri ise yaklaşan zirvenin, örgütün kuruluşunun 25. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle özel önem taşıdığını belirterek, zirvenin “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25 Yılı: Kalıcı Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte” sloganının içeriğine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca, bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve örgütün kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik ortak girişimlerin uygulanmasına ilişkin bazı boyutlar da ele alındı.