Maskat görüşmeleri sadece nükleer dosyayla sınırlı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı’nın Siyasi İşler Sorumlusu Tuğgeneral Yadullah Cevani, El-Meyadin kanalına verdiği röportajda, “Hürremşehr-4” füzesinin tanıtımının, İran’ın savunma kabiliyetlerini koruma konusundaki kararlılığına dair ABD ve Batılı ülkelere açık bir mesaj taşıdığını belirtti.

“Müzakere masasına oturmak askeri güçten geri adım atmak anlamına gelmez” diyen Cevani, yaklaşan görüşmelerin yalnızca nükleer dosyaya odaklanacağını ifade etti ve Batı medyasındaki söylemleri İran’a baskı kurmaya yönelik psikolojik savaşın bir parçası olarak nitelendirdi.

Cevani, İran’ın savaş peşinde olmadığını belirterek, “Temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız ve düşman hata yaparsa İran’ın cevabı kararlı olacaktır” dedi.

Devrim Muhafızları’nın siyasi yardımcısı ayrıca, ülkenin müzakere heyetinin ulusal kapasiteye ve iç imkânlara güvenerek görüşmelere katılacağını ve savunma gücünü zayıflatmaya yönelik hiçbir adımın gündemde olmadığını ifade etti.