Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Grossi ile İran'ı görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’ın nükleer dosyasındaki gelişmeler ve bölgede gerilimi azaltmaya yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu telefon görüşmesinde iki taraf, mevcut gergin ortamın kontrol altına alınması yollarını ve bölgesel itidalin gerekliliğini ele aldı.

Abdulati, bu görüşmede, Mısır’ın son haftalarda İran ile ABD arasında görüşmelerin yeniden başlatılması için yürüttüğü yoğun temas ve istişareler hakkında Grossi’yi bilgilendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, gerilim seviyesinin düşürülmesi ve diplomatik ile siyasi çözümlerin ilerletilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı ve Kahire’nin, bölgede güvenlik ve istikrarı destekleme hedefiyle diplomatik temas ve girişimlerine devam edeceğini belirtti.