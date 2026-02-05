Trump: ABD ile Venezuela dünya petrolünün yüzde 68'ine sahip

Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela ’nın çok iyi çalıştıklarını’ söylerken, ‘50 milyon varil Venezuela petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu’ ekledi.

“Yakın zamanda Venezuela ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” diyen Trump, ABD ile Venezuela’nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğunu öne sürdü.

Kömür’e övgü

Trump ayrıca kömürü şu sözlerle övdü:

Ne zaman kömür kelimesini duysanız. Yanına şunu da eklemelisiniz: Temiz ve güzel.

Sudan: Bitirirsem 9'uncu olacak

Trump, Sudan için "Savaşı bitirmek için çok çalışıyorum. Halletmeye çok yakınız. Olursa bitirdiğim 9'uncu savaş olacak" dedi.

'Ukrayna çatışmasını sona erdirmeye çok yakınız'

Trump, ayrıca 'ABD'nin Ukrayna çatışmasını sona erdirme konusunda çok çalıştığını ve bunu yapmaya yakın olduğunu' söyledi.

Kaynak: Sputnik