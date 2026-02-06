Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD Başkanı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi ve Amerikalı müzakereci Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi ile yaptığı görüşmenin ardından, bu Ummanlı yetkili ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, İran’ın ulusal çıkarlarını sağlamak amacıyla diplomasiyi kullanma yaklaşımına değinerek, ülkenin egemenliği ve ulusal güvenliğini her türlü aşırı talep ve maceracı girişime karşı korumaya tam hazır olduklarını ifade etti ve bu konuda Umman’ın ev sahipliği ve gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

Umman Dışişleri Bakanı, diplomatik süreçlere yönelik İran’ın iyi niyet, sorumluluk ve ciddiyetini övdü ve bölgedeki tüm ülkelerin olası gerilimleri artırmaktan kaçınma konusundaki çabalarına atıfta bulunarak, bu tur müzakerelerin tarafların iyi niyet ve fırsat bilinciyle, İran ve ABD arasında kalıcı bir uzlaşıya zemin hazırlayacağına olan umudunu dile getirdi.

Görüşmede, İran’ın müzakere konularına ilişkin görüş ve önerileri ile talepleri ve hassasiyetleri ayrıntılı olarak aktarıldı.