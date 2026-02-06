İran ve ABD görüşmeleri: Ortak bildiri yayınlaya bilirler

İran ile ABD arasında Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler bugün Maskat’ta başladı. Görüşmelerin, nükleer dosyanın teknik ayrıntılarına girilmeden, genel çerçeve ve ilkeler üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

El‑Meyadin’in aktardığına göre, Maskat’taki görüşmelerde tarafların kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedeflediği, bu toplantının da söz konusu sürece hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi. Kaynaklar, bugünkü temaslarda nükleer programa ilişkin teknik konuların ve somut girişimlerin gündeme alınmadığını ifade etti.

Ortak Bildiri Olasılığı

Diplomatik kaynaklara göre, Tahran ve Washington’un gün içinde müzakerelerin sürdürülmesine bağlılık ve askerî seçeneğin dışlanması yönünde bir ortak bildiri yayımlaması ihtimali bulunuyor. Ancak olası bildirinin, nükleer dosyaya ilişkin teknik detaylar veya yeni inisiyatifler içermeyeceği vurgulanıyor.

Görüşmelerin, ilerleyen aşamalarda daha kapsamlı ve teknik müzakere turlarına zemin hazırlaması bekleniyor.