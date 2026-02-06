İran ve ABD müzakerelerinden yeni detaylar

İran ile ABD arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı.

Maskat'ta bulunan İran Devlet Televizyonu muhabirine göre, ABD heyetinin başındaki isimlerden Steve Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el‑Busaidi ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Öte yandan, ABD müzakere heyetinin yapısında önceki turlara kıyasla değişiklikler olduğu bildirildi. Amerikan heyetinde ABD Başkanı’nın damadının ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM)’nun da yer aldığı ifade edildi.

İran müzakere heyetinden yapılan açıklamada ise, medyada yer alan taslak metinlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kamuoyunda dolaşan ön taslaklara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Maskat’taki temasların seyrine ilişkin gelişmelerin gün içinde netleşmesi bekleniyor.