Rusya, Maskat görüşmelerini olumlu karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Maskat’ta İran ve ABD arasında dolaylı görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtt.

Ria Novosti haber ajansının bildirdiğine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Maskat’ta İran ve ABD arasında dolaylı görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtt.

Dmitriy Peskov, Rusya’nın Umman’daki İran görüşmelerinin verimli olmasını ve gerilimi azaltma imkânı sağlamasını istediğini söyledi.

Peskov, İran meselesinde çıkarı olan tüm ülkelerden, gerilimin arttığı bir dönemde itidalli olmalarını talep etti.

Peskov’un açıklamaları, İran ve ABD’nin Umman’da İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatmayı kabul etmesiyle eş zamanlı olarak geldi.

