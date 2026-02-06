Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.
Ortadoğu’daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik başlıkları ve siyasi istikrar konularının ele alındığı görüşmede taraflar, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, diplomatik koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi de gündeme geldi. İki ülkenin bölgesel meselelerde yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.
