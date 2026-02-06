Mısır’dan İran-ABD müzakerelerine destek

Mısır hükümeti yayımladığı resmi açıklamada ABD ile İran arasında Maskat’ta yeniden başlayan müzakerelere tam destek verdiğini belirterek, İran’ın nükleer dosyasının tek çözüm yolunun diyalog ve diplomatik çözümler olduğunu vurguladı.

Kahire, bu tutumun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin gerilimi azaltma çabalarını destekleme ve İran’ın nükleer dosyasına barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki politikaları çerçevesinde benimsendiğini ifade etti.

Mısır hükümetinin resmi açıklamasında, bu müzakerelerin başarıya ulaşmasının taraflar arasında iyi niyet ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamın oluşturulmasına bağlı olduğu belirtildi.