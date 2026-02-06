Umman'dan İran-ABD görüşmelerine dair açıklama

Arap medyasına göre, Umman Dışişileri Bakanlığı, başkent Maskat’ta devam eden İran-ABD görüşmelerine dair yazılı açıklama yayınladı.

İran-ABD görüşmelerinin diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların sağlanmasına odaklandığı kaydedilen açıklamada, “Aynı zamanda, tarafların kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla bu müzakerelerin başarısına olan bağlılıkları göz önüne alındığında, bu müzakerelerin önemi de vurgulandı.

Umman Dışişleri Bakanı da ülkesinin diyaloğu desteklemeye ve tarafların görüşlerini birbirine yaklaştırmaya devam etme konusundaki kararlılığını yineledi” ifadeleri kullanıldı.

Umman’ın diplomatik çözüm için çeşitli ortaklarla çalışmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, “Bakan Al Busaidi, bölgedeki ülkelerin bu görüşmeleri destekleme çabalarını takdir etti” denildi.