İran'ın İstanbul Başkonsolosu EMITT fuarını ziyaret etti

İran’ın İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nı (EMITT) ziyaret etti.

Ahmed Muhammedi, EMITT fuarındaki İran standını gezdi.

Muhammedi burada yaptığı açıklamada, İran’ın prestijli uluslararası turizm etkinliklerinde etkili bir şekilde yer almasının önemini vurgulayarak, EMITT fuarını ülkenin turizm potansiyelini tanıtmak için en önemli bölgesel platformlardan biri olarak değerlendirdi.

Turizm sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alan EMITT fuarı dün törenle açıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 5–7 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuar, yoğun ilgi görerek sektördeki canlılığın güçlü bir göstergesi oldu. Çeyrek asrı aşan geçmişiyle EMITT, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen destinasyonları, seyahat markalarını ve turizm profesyonellerini aynı platformda buluşturuyor. Yaklaşık 30 bin sektör temsilcisini ağırlayan fuar, katılımcılarına yeni turizm rotaları keşfetme, özgün seyahat deneyimlerini tanıma ve uluslararası iş birlikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

