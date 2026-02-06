İran’dan İslamabad’daki terör saldırısına kınama

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, bugün İslamabad’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Emiri Mukaddem yaptığı açıklamada, “İran hükümeti ve milleti adına, Cuma namazı sırasında İslamabad’da onlarca sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan alçak ve utanç verici terör saldırısını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Pakistan hükümeti ve halkına, özellikle hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileten Emiri Mukaddem, “Sevdiklerini kaybeden ailelerin yanındayız. Yaralıların güvenli ve hızlı şekilde iyileşmesi için dua ediyoruz. Yüce Allah’tan bu saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, ebedi huzur diliyoruz” dedi.

Son açıklanan verilere göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e, yaralıların sayısı ise 169’a yükseldi.