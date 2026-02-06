Suudi Arabistan ve Mısır’dan İran‑ABD Müzakerelerine Diplomasi Vurgusu

El‑Cezire’ye göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze’ye yardım gönderilmesi ve bölgenin yeniden imarına ilişkin süreçte halen ciddi sorunların bulunduğunu söyledi.

Bin Ferhan, Barış Konseyi’nin bu sorunların çözümünde başarılı olmasını umduklarını belirterek, konseyin krizin iki devletli çözüm temelinde kök nedenlerini ele almasını temenni ettiklerini ifade etti.

Suudi Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere de değinerek, Washington ile Tahran arasındaki krizin bölgesel istikrar ve barışın sağlanması amacıyla diplomatik yollarla çözülmesini umduklarını söyledi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de İran‑ABD arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin açıklamasında, askerî seçeneklerin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Abdülati, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların yalnızca diplomasi yoluyla çözülebileceğini ifade etti.