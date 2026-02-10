  1. İran
Pezeşkiyan'dan 11 Şubat etkinliklerine katılım çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yarın ülke genelinde düzenlenecek 11 Şubat etkinliklerine katılım çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yol ve Şehircilik Bakanlığı projelerinin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

İran halkına seslenen Pezeşkiyan, yarın ülke genelinde düzenlenecek 11 Şubat yürüyüş etkinliklerine katılım çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 11 Şubat yürüyüşüne halkın coşkuyla katılımını düşmanlara karşı “kararlı bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Ülkedeki mevcut durumun hassas ve kader belirleyici olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Düşmanlar ulusal birlik ve beraberliğimizi zayıflatmaya çalışıyor ve girişimleriyle ülkenin sosyal ve ekonomik ortamında bazı sorunlar yarattılar" dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, dün İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkına 11 Şubat’ta düzenlenecek kutlama yürüyüşlerine katılma çağrısında bulundu. Ayetullah Hamaney, halkın yoğun katılımının “düşmanları geri adım atmaya zorlayacağını” söyledi.

