10 Şub 2026 14:14

Şahbaz Şerif, Gazze Barış Konseyi toplantısına katılacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Washington’da düzenlenecek Gazze Barış Konseyi'nın ilk toplantısına katılacağı açıklandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Washington’da düzenlenecek Gazze Barış Konseyi'nın ilk toplantısına katılacağı belirtildi.

Gazze toplantısı 19 Şubat'ta ABD’nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin toplantıya katılım için ülkeleri davet etmeye başladığı ve ilk toplantının Washington'da yapılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Pakistan, Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan “Barış Kurulu”na katılması için ABD’den davet aldığını açıklamıştı.

