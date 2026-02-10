Netanyahu apar topar ABD'ye gitti!

Umman'da yürütülen İran-ABD müzakerelerinden rahatsız olan Siyonist rejim başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'a gitti.

Netanyahu, Washington'a uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'la müzakereler konusunda ilkelerimizi Başkan Trump'a sunacağım” dedi.

Netanyahu, bu ilkelerin sadece İsrail için değil, "barış ve güvenlik isteyen" tüm taraflar için önemli olduğunu ileri sürdü.

Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile 11 Şubat Çarşamba günü bir araya geleceği bildirilmişti.

İkilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarılmıştı.