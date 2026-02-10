Laricani, Umman Sultanı ile bir araya geldi

Umman'ın resmi haber ajansı bugün yaptığı açıklamada, ülkenin Sultanı Heysem bin Tarık, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelerek, İran-ABD müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldığını duyurdu.

Habere göre, iki taraf Tahran ve Washington arasında "dengeli ve adil" bir anlaşmaya varmanın yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, anlaşmazlıkları azaltmak ve barışçıl yöntemlerle bakış açılarını yakınlaştırmak için müzakere masasına geri dönmenin ve görüşmelere devam etmenin önemi vurgulandı.

Umman Sultanı, anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesinin gerekliliğini vurguladı ve bu yaklaşımı bölgede ve dünyada barış ve istikrarı güçlendirmede önemli bir faktör olarak değerlendirdi.