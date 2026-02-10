İran'ın dört yanında tekbir sesleri yükseldi

11 Şubat 1979’da rahmetli İmam Humeyni'nin önderliğinde gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 47. yıldönümü nedeniyle bu gece yerel saatle 21.00’de tüm İran'da "Allah-ü Ekber" sesleri yankılandı.

Devrim kutlamaları kapsamında başkent Tahran'da bir çok noktada havai fişek gösterileri yapıldı.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

İslam Devrimi zaferinin 47. yıldönümü nedeniyle yarın Çarşamba günü İran genelinde yürüyüş etkinliği yapılacak.

Pezeşkiyan'dan 11 Şubat etkinliklerine katılım çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yarın ülke genelinde düzenlenecek 11 Şubat etkinliklerine katılım çağrısında bulundu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney de dün İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkına 11 Şubat’ta düzenlenecek kutlama yürüyüşlerine katılma çağrısında bulundu. Ayetullah Hamaney, halkın yoğun katılımının “düşmanları geri adım atmaya zorlayacağını” söyledi.