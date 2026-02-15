Şeyh Naim Kasım'dan Ayetullah Hamaney'in danışmanı Velayeti'ye mesaj

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İslami Uyanış Dünya Meclisi Genel Sekreteri ve İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti’ye gönderdiği bir mektupta, İran’ın direnişi ve Filistin halkını destekleme rolüne dikkat çekerek, Lübnan Hizbullahı'nın son çatışmada, komutanlarının şehit düşmesi ve büyük kayıplara rağmen, düşman saldırılarının hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti.

Şeyh Naim Kasım mektubunda, İran İslam Devrimi'ni ‘büyük bir ilahi nimet’ olarak tanımlayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin doğuya ve batıya karşı dini canlandırmayı başardığını ve her zaman Filistin ve dünya mazlumlarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca, İran’ın son 47 yıl boyunca, Irak'ın dayattığı savaştan, Amerika'nın zorbaca tutumlarından ve siyonistlerin suçlarından dolayı verdiği dirençten övgüyle bahsederek, bu direncin İslam Devrimi'nin özgünlüğünü ve İran halkının haklılığını gösterdiğini belirtti ve İran Devrim Muhafızları ve askeri ile güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını takdir etti.

Şeyh Naim Kasım, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cesareti ve kararlılığının, İran İslam Cumhuriyeti'nin direncinin temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti.