Şeyh Naim Kasım: Esirlerimizi hapishanelerde bırakmayacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin hapishanelerinde tutulan Lübnanlı esirlere ve esir ailelerine hitaben yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Suçlu Siyonist düşmana karşı yürüttüğümüz mücadelede esirlerimizin çektiği acı, en ağır acıdır. İsrail düşmanının davranışları vahşicedir ve esirlere yönelik tutumunda en temel insan hakları ilkelerini dahi hiçe saymaktadır. Buna rağmen onlar sabırlı, dirayetli ve dirençli kalmaktadır. Aileleri de acı çekmektedir; çünkü onlar için hiçbir şey yapamamakta ve acılarını dindirememektedirler. Direniş savaşçıları, esirlerimize reva görülen eziyet ve zulümden derin üzüntü duymaktadır.”

Şeyh Naim Kasım sözlerinin devamında, “Ne yazık ki Lübnan hükümeti gerekli adımları atmamış, dost ülkelere yeterli baskıyı uygulamamış ve bu konuyu öncelikleri arasına almamıştır. Gerekli olan; esirlerin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması için daha geniş çaplı resmi ve halk düzeyinde bir hareket ve uluslararası baskıdır” ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri, Lübnan hükümetinden, vatandaşlarına karşı sorumluluklarını tüm imkanlarıyla yerine getirmesini ve Lübnan ateşkes anlaşmasının hamisi ve destekçisi ülkelerle birlikte esirlerin özgürlüğü için ciddi adımlar atmasını istedi.

Şeyh Naim Kasım sözlerine şöyle devam etti:

“Bu mesele temel önceliklerden biridir ve esirlerin özgürlüğü egemenliğin ve özgürlüğün ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm esirler serbest bırakılmadan ve kayıpların akıbeti açıklığa kavuşmadan hiçbir istikrar sağlanamaz.”

İsrail rejiminin elindeki Lübnanlı esirlere hitap eden Şeyh Naim Kasım “Biz, esirlerimizi hapishanelerde bırakmayacak bir halkız” vurgusunda bulundu.