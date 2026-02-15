Obama ve Trump kavgaya tutuştu: 'Palyaço gösterisi'

ABD'de siyasi gerilim, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yapılan ırkçı bir paylaşımla yeni bir boyuta ulaştı. Trump'ın Truth Social hesabından paylaşılan videoda, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yüzleri maymun bedenlerine montajlanmış halde gösterildi. Büyük tepki çeken paylaşım daha sonra kaldırılırken, eski Başkan Obama'dan sert yanıt geldi.

'Utanç hissi kaybolmuş'

Barack Obama, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi. ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini ifade eden Obama, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tartışmalı videoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır" ifadelerini kullandı. Leavitt, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirdi. Trump ise yaptığı açıklamada özür dilemeyeceğini söyledi.

Paylaşım tepkiler üzerine kaldırıldı

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarına eklenen Obama montajı, kısa sürede büyük tepki topladı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerden gelen yoğun eleştirilerin ardından paylaşım platformdan kaldırıldı. Olay, ABD'de siyasi söylemin geldiği nokta açısından tartışmaları yeniden alevlendirdi.

