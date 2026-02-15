Erakçi, ABD ile dolaylı görüşmeler için Cenevre'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsviçre’de ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Cenevre’ye gitti.

Erakçi, Cenevre temasları kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı, Umman Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Başkanı ve İsviçre’deki bazı uluslararası kurum temsilcileri ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre'de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

İran heyeti Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğinde olacak.

ABD heyetinde Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alacak.

