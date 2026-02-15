  1. Dünya
  2. Ortadoğu
15 Şub 2026 20:34

Sudani, İran ile ABD arasında diyalog çağrısında bulundu

Sudani, İran ile ABD arasında diyalog çağrısında bulundu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran ile ABD arasında diyalog çağrısında bulundu.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani Belçika’nın Yeni Bağdat Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ile Belçika ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi. 

Başbakan Sudani’nin Irak'ın İran ile ABD arasında diyalog ilkesinin benimsenmesi çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Sudani, Irak'ın güvenlik ve istikrarın devamını sağlamak için uluslararası toplum adına büyük güvenlik sorumlulukları olduğunu vurguladı” denildi.
 

News ID 1934470

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler