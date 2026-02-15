Sudani, İran ile ABD arasında diyalog çağrısında bulundu

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani Belçika’nın Yeni Bağdat Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ile Belçika ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Başbakan Sudani’nin Irak'ın İran ile ABD arasında diyalog ilkesinin benimsenmesi çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Sudani, Irak'ın güvenlik ve istikrarın devamını sağlamak için uluslararası toplum adına büyük güvenlik sorumlulukları olduğunu vurguladı” denildi.

