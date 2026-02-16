Grossi ile Erakçi Cenevre’de Bir Araya Geldi

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Grossi’nin Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve beraberindeki heyetin konakladığı yerde gerçekleşen görüşmede, karşılıklı konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Grossi görüşme hakkında şunu söyledi: Salı günü Cenevre'de yapılacak önemli görüşmelere hazırlanan İran Dışişleri Bakanı ile kapsamlı teknik görüşmeler gerçekleştirdim.