İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce kişiyi kabul etti.

İmam Humeyni Hüseyniyesi duvarında asılı olan ayetin anlamı nedir?

Bakara Suresi 194. ayetin anlamı şöyle: "Size saldıranlara siz de karşılık verin."

İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamaney, bugün yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine sert tepki göstererek, “Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır” dedi.