İran: Kendimizi savunmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı’nda konuştu.

Erakçi, insanlığın “12.000’den fazla nükleer savaş başlığının gölgesinde yaşadığını” ifade ederek, bu silahların varlığının insanlık için kalıcı bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İran’ın her zaman barışçıl nükleer enerji kullanımını savunduğunu vurgulayan Erakçi, “İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadı; bu silahlar savunma doktrinimizde yer almamakta ve kullanımının dinen yasak olduğunu defalarca ilan ettik” dedi.

Nükleer enerjinin tüm ülkelerin meşru hakkı olduğunu dile getiren Erakçi, İran’ın diyaloğa olan bağlılığını yineledi.

Erakçi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran–ABD arasında köprü kurabilecek bir role sahip olduğu değerlendirilmektedir. İran, teknik meselelerin çözümü için Ajans’la yapıcı müzakerelerini sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Batı ülkelerinin İsrail rejimine sağladığı askeri desteğe değinen Erakçi, “Amerika ve bazı Avrupa devletleri, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine göz yummakla barış ilkelerini zayıflatmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, “İsrail son iki yılda 7 ülkeye saldırdı, Gazze’de yetmiş binin üzerinde kişi hayatını kaybetti; bu, açık bir soykırımın parçasıdır” diyerek uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Abbas Erakçi, İran’ın her türlü tehdit ve saldırıya karşı kendini savunmaya tamamen hazır olduğunu ifade ederek, “Herhangi bir saldırı veya yanlış hesaplamanın sonuçları, yalnızca İran sınırlarıyla sınırlı kalmayacaktır” diye konuştu.