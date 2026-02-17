Umman: İran-ABD görüşmeleri somut ilerlemeyle sona erdi

ABD ile İran arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı.

Görüşmede İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yaparken ABD’yi ise Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner temsil etti.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Umman Sultanlığı’nın himayesinde Cenevre’de gerçekleştirilen İran ve ABD arasındaki müzakerelerin başlangıcından önce, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile istişare toplantısı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran-ABD görüşmelerine dair “Bugünkü görüşmeler somut bir ilerlemeyle sona erdi ve bu sürecin yakın zamanda devam etmesinin yolunu açtı” denildi.