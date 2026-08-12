  1. İran
12 Ağu 2026 10:13

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü:

Fars Körfezi’nde bugün ABD’ye ait tek bir savaş gemisi bile yok

Fars Körfezi’nde bugün ABD’ye ait tek bir savaş gemisi bile yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, ABD’nin Ramazan Savaşı öncesinde bölgede 30 ila 40 savaş gemisi bulunduğunu, ancak bugün Fars Körfezi’nde hiçbir Amerikan savaş gemisinin bulunmadığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, “ABD, Ramazan Savaşı öncesinde bölgede 30 ila 40 savaş gemisine sahipti, ancak bugün Fara Körfezi’nde ABD’ye ait tek bir savaş gemisi bile bulunmuyor” dedi.

Tuğgeneral Muhibbi, İran’a yönelik tehdidin yeniden gündeme gelmesi durumunda, yüz binlerce mil uzunluğundaki enerji nakil hatlarının, binlerce enerji santralinin, ABD’ye ve diğer ülkelere ait tüm sistemlerin ve hatta internete bağlı küresel altyapının tehdit altında kalacağını ifade etti.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD’nin doktrininin aynı anda birden fazla cephede savaşmaya dayandığını belirterek, bu ülkenin Orta Pasifik’te, Rusya ve Çin karşısında ve ABD’nin tehdit olarak değerlendirdiği diğer cephelerde silah ve askeri kapasitesinin azalmasının büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

News ID 1937922

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler